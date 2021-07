Bollette, rincari record: elettricità +10%, gas +15%. Stanziati 1,2 miliardi per calmierare l’aumento: ‘Senza interventi stangata di +20%’ (Di giovedì 1 luglio 2021) L’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche, sommata all’aumento senza precedenti del costo delle quote di Co2 pagate dai produttori di energia, ha scatenato una tempesta perfetta che rischiava di travolgere i consumatori finali. L’authority per l’energia (Arera) ha comunicato giovedì mattina che nel terzo trimestre di quest’anno una famiglia tipo in regime di tutela pagherà il 9,9% in più per l‘elettricità e il 15,3% in più per il gas. Comunque una stangata, nonostante l’intervento del governo che mercoledì sera è intervenuto in extremis destinando 1,2 miliardi di euro ad attenuare l’aumento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) L’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche, sommata alsenza precedenti del costo delle quote di Co2 pagate dai produttori di energia, ha scatenato una tempesta perfetta che rischiava di travolgere i consumatori finali. L’authority per l’energia (Arera) ha comunicato giovedì mattina che nel terzo trimestre di quest’anno una famiglia tipo in regime di tutela pagherà il 9,9% in più per l‘e il 15,3% in più per il gas. Comunque una, nonostante l’intervento del governo che mercoledì sera è intervenuto in extremis destinando 1,2di euro ad attenuare...

