Belgio-Italia | venduti tutti i biglietti disponibili A Monaco ci saranno oltre quattordicimila spettatori

(Di giovedì 1 luglio 2021) Come riporta l’Ansa, sono stati acquistatiin poche ore i circa 14.500per la sfida di domani seraallo stadio didi Baviera. Causa Covid la capienza della Allianz Arena, denominata per l’evento Football Arena Munich, è stata ridotta al 20%, e chi cercava di assicurarsi un posto attraverso il sito della Uefa già ieri si è imbattuto nell’annuncio di sold out, ma online si trovano ancora tagliandi a prezzi anche cinque volte più alti degli originali. Allo stadio si potrà accedere solo con mascherina FFP2, mostrando il Green Pass (ad almeno 14 ...

Advertising

juventusfc : Sono 2??2?? i precedenti tra Italia e Belgio, una gara che ha più di un secolo d'età. ?????????? ?? Buona lettura con un… - Mov5Stelle : STOP AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA Massimo supporto da parte dell'Italia, e in particolare dal MoViment… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Belgio ?? #Italia ?? Quarti di finale ?? Venerdì 2 luglio, ore 21 ?? Football Arena Munich ?? Monac… - ezio14199935 : RT @IlPrimatoN: La bordata di Don Fabio - NikoRanieri : Inizia il calciomercato! Tutte le ultime news, pre Italia-Belgio e tutto Euro 2020, oggi in live alle 12:30!??… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Italia

...Costa riferendosi all'attaccante del, avversario degli azzurri nei quarti. Sulla possibilità di bloccare i voli in arrivo dal Regno Unito per evitare che i tifosi inglesi sbarchino in, ...Da segnalare il dato del: 56 tiri, esattamente il doppio del numero azzurro. Il dato è ... E' troppo banale dire che Lukaku è avvisato? Tifacon noi! Solo fino a quando gioca la nazionale ...La Uefa precisa in una nota che non ci saranno cambiamenti sulle restanti partite degli Europei che si svolgeranno nelle sedi già decise ...Contro il Belgio? abbiamo giocatori in grado di metterli in difficoltà ... quale nazionale non avrebbe paura dell’Italia? Credo nessuna. I messaggi ricevuti da tanti calciatori dopo l'infortunio? Mi ...