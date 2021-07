Belgio Italia, Monaco sommersa da un’onda azzurra: l’Allianz Arena canterà l’Inno di Mameli (Di giovedì 1 luglio 2021) All’Allianz Arena ci sarà una superiorità di tifosi azzurri in Belgio-Italia, grazie soprattutto ai tanti Italiani che vivono in Germania La vigilia di Belgio-Italia è arrivata. La tensione comincia a sentirsi nell’aria e c’è chi ancora cerca il biglietto dell’ultimo minuto per volare a Monaco e andare a sostenere gli Azzurri. Ma l’Allianz Arena sarà comunque colorata quasi interamente d’azzurro e con il nostro tricolore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, dei 14.500 posti consentiti nello stadio bavaresi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Alci sarà una superiorità di tifosi azzurri in, grazie soprattutto ai tantini che vivono in Germania La vigilia diè arrivata. La tensione comincia a sentirsi nell’aria e c’è chi ancora cerca il biglietto dell’ultimo minuto per volare ae andare a sostenere gli Azzurri. Masarà comunque colorata quasi interamente d’azzurro e con il nostro tricolore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, dei 14.500 posti consentiti nello stadio bavaresi ...

