Beautiful puntate America: Hope troverà Thomas e lotterà per salvarlo

Secondo gli ultimi spoiler Americani, la giovane Logan sarà colei che ritroverà il Forrester, rinchiuso dentro una gabbia da Justin.

Le ultime anticipazioni Americane di Beautiful segnalano che sarà Hope a trovare Thomas! Ebbene sì, nelle prossime puntate in onda in America la giovane Logan lotterà per mettere in salvo il padre del piccolo Douglas. Ultimamente in Italia i telespettatori hanno visto Hope allontanarsi definitivamente da ...

