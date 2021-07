American Magic resta ad Auckland in attesa di sapere la sede dell’America’s Cup

(Di giovedì 1 luglio 2021) Indidove si disputerà la prossima America’s Cup, la squadra statunitense guidata da Terry Hutchinson,, ha deciso dire ancora un paio di mesi di base ad, in Nuova Zelanda. La deadline perdove si disputerà la 37esima Coppa America è il 17 settembre. La scelta difa pensare che per il team statunitense l’opzionecomedella competizione non è ancora del tutto esclusa, nonostante l’offerta di circa 100 milioni di dollari del ...

Advertising

kaori_Mstyle : RT @Tg3web: Luna Rossa a vele spiegate nelle acque di Aukland. Il team italiano vince la prima regata della semifinale dell'America's Cup e… -

Ultime Notizie dalla rete : American Magic

... ha stretto una collaborazione con Scientifice la sua Custom Media Division (SACM) per ...delle famiglie e attraverso i personaggi più iconici dei cartoni e strumenti come l'app Disney...... ha stretto una collaborazione con Scientifice la sua Custom Media Division (SACM), al ... attraverso i personaggi più iconici dei cartoni, e strumenti come l'app DisneyTimer , educa i ...L'Industrial Light e Magic (abbreviata in ILM) è una delle più famose e premiate società di effetti visivi cinematografici del mondo, fondata nel ...Venerdì arriva il dato sulla creazione dei nuovi posti di lavoro, una variazione che la Fed guarda con molta attenzione. Dopo che il capo della Federal Reserve Jay Powell ha fatt ...