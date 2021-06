"Wembley pieno, scelta assurda". Inglesi a Roma, è allarme Delta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ministro tedesco Seehofer all'attacco di Uefa e Londra: "Rischiamo i contagi". L'Inghilterra gioca sabato i quarti in Italia: timori per l'arrivo dei tifosi malgrado la quarantena Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ministro tedesco Seehofer all'attacco di Uefa e Londra: "Rischiamo i contagi". L'Inghilterra gioca sabato i quarti in Italia: timori per l'arrivo dei tifosi malgrado la quarantena

seb5113910 : RT @GiuseppeCrisaf1: La variante #delta preoccupa in Inghilterra. Poi accendi la TV e vedi lo stadio wembley di Londra pieno di tifosi amma… - ChurchOfVerity : RT @DRusconi: Ieri Wembley era pieno secondo me. Invece qualche chilometro più in là, a Wimbledon fuori dal Campo Principale c'era gente di… - DRusconi : Ieri Wembley era pieno secondo me. Invece qualche chilometro più in là, a Wimbledon fuori dal Campo Principale c'er… - VecchieManier3 : @DanieleGianca @joe_tarallo @OfficialASRoma Che poi ieri vedevo Wembley pieno e Wimbledon anche, ma se la stanno in… - sportli26181512 : #Europei, Vaia: 'Wembley? La Uefa eviti un'altra Atalanta-Valencia': Il direttore sanitario dell'istituto Spallanza… -