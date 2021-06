Virus, nuovi contagi nella Tuscia sempre a quota zero (Di mercoledì 30 giugno 2021) La curva si mantiene piatta in provincia di Viterbo: anche oggi, come nei giorni scorsi, zero nuovi contagi. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) La curva si mantiene piatta in provincia di Viterbo: anche oggi, come nei giorni scorsi,. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di ...

mazzanti_giu : Già sapevamo:1 che il vaccino attuale é superato xché il covid 19 non c'é piú, 2poi che con i vaccini si originano… - MarcoMad12 : @intuslegens Infatti 20mila nuovi casi, 20 morti, non si sa se per il virus o altro... È tutta una truffa - anna56carlo57 : @barbarab1974 Covid, via libera Ue a cinque terapie entro ottobre | Francia, 20 nuovi casi su 100 sono della varian… - RossiGiampiero1 : RT @EBinsyoo: @DiegoFusaro @a_meluzzi Vaccinarsi significa alterare l'evoluzione naturale del virus (artificiale) che tenderebbe verso form… - _gilaff : @matteograndi Spero in nuovi vaccini capaci anche di impedire l’infezione e la trasmissione del virus -