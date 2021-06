Una Vita anticipazioni italiane luglio 2021: un omicidio e due matrimoni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Importanti svolte e tragedie: le prossime puntate di Una Vita in onda a luglio 2021 terranno i telespettatori col fiato sospeso. Per il pubblico di Canale 5 è arrivato il momento di dire addio a Marcia, mentre Acacias si prepara a celebrare ben due matrimoni. Maite picchiata in prigione, Susana e Armando tornano Camino continua a cercare delle risposte ed è convinta che dietro l’arresto di Maite ci sia la denuncia di sua madre. Grazie all’aiuto di Liberto, scopre che a denunciare la pittrice è stata una lavandaia che vive in periferia, si chiama Concha. La giovane Pasamar è sicura che Felicia abbia convinto la donna a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Importanti svolte e tragedie: le prossime puntate di Unain onda aterranno i telespettatori col fiato sospeso. Per il pubblico di Canale 5 è arrivato il momento di dire addio a Marcia, mentre Acacias si prepara a celebrare ben due. Maite picchiata in prigione, Susana e Armando tornano Camino continua a cercare delle risposte ed è convinta che dietro l’arresto di Maite ci sia la denuncia di sua madre. Grazie all’aiuto di Liberto, scopre che a denunciare la pittrice è stata una lavandaia che vive in periferia, si chiama Concha. La giovane Pasamar è sicura che Felicia abbia convinto la donna a ...

Advertising

matteograndi : Se la #Delta prende davvero piede e i vaccini si confermano una barriera efficace, cosa succede? Si riparte con il… - PIERPARDO : Ventuno anni fa stavo per vivere una delle giornate più belle della mia vita. Una partita che per me significa molt… - il_pucciarelli : Ai tempi del Prc e poi di Sel c'erano parlamentari che andavano nelle carceri (e nei Cie) ad occuparsi della vita d… - pef_lebowski : @alone73x1 @CasaLettori pure ne UNA VITA DIFFICILE sulla fine della guerra e il dopoguerra duro e difficile - meryanne61 : RT @Naranmike: 'Una delle cose più belle nella vita è trovare qualcuno che riesce a capirti, senza il bisogno di dare tante spiegazioni.'????… -