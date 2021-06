UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di giovedì 1° luglio 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.729 di UPAS, in onda su Rai 3 giovedì 1° luglio 2021 alle ore 20:45 Rossella (Giorgia Gianetiempo) si prepara a riprendere in mano la sua vita. Per Silvia (Luisa Amatucci), divisa tra la famiglia e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), è arrivato il momento di prendere una difficile decisione. Per Filippo (Michelangelo Tommaso) si avvicina il momento del delicato intervento a cui deve sottoporsi, ma prima troverà il modo di concedersi una piccola follia. La pace sembra finita per Jimmy (Gennaro De Simone) e Camillo, alle prese con una piccola ma temibile bulletta. Vi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tramedell’episodio numero 5.729 di UPAS, in onda su Rai 31°alle ore 20:45 Rossella (Giorgia Gianetiempo) si prepara a riprendere in mano la sua vita. Per Silvia (Luisa Amatucci), divisa tra la famiglia e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), è arrivato il momento di prendere una difficile decisione. Per Filippo (Michelangelo Tommaso) si avvicina il momento del delicato intervento a cui deve sottoporsi, ma prima troverà il modo di concedersi una piccola follia. La pace sembra finita per Jimmy (Gennaro De Simone) e Camillo, alle prese con una piccola ma temibile bulletta. Vi ...

