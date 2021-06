Ufficiale: primo contratto da professionisti per Intinacelli ed Olivieri con l’Ascoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ecco il comunicato con cui l’Ascoli ha annunciato della sottoscrizione del primo contratto da professionisti per due giovani calciatori: “l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che i calciatori Francesco Intinacelli e Daniele Olivieri hanno sottoscritto in data odierna il primo contratto da professionisti. Entrambi classe 2001 sono reduci dall’esperienza nel campionato Primavera 1. Si tratta di due prodotti del vivaio bianconero: Intinacelli, attaccante esterno mancino, impiegabile su tutto il fronte ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ecco il comunicato con cuiha annunciato della sottoscrizione deldaper due giovani calciatori: “Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che i calciatori Francescoe Danielehanno sottoscritto in data odierna ilda. Entrambi classe 2001 sono reduci dall’esperienza nel campionato Primavera 1. Si tratta di due prodotti del vivaio bianconero:, attaccante esterno mancino, impiegabile su tutto il fronte ...

