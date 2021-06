Ucraina | infortunio shock per Besedin | sei mesi di stop

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Pessime notizie per l’dopo la vittoria ottenuta contro la Svezia:out seiperPessime notizie per l’dopo la vittoria ottenuta contro la Svezia, che ha permesso alla squadra di Andriy Shevchenko di approdare ai quarti di finale di Euro 2020. Il folle intervento di Marcus Danielson (poi espulso) ai danni di Artemè costato una lesione parziale dei legamenti laterali interni ed esterni e una frattura non scomposta dei condili femorali. I tempi di recupero sono di circa sei. L'articolo proviene da Calcio News 24.