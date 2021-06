Tour de France 2021 | Pogacar favorito numero 1 ma la squadra sarà all’altezza?

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tadejha rilanciato in maniera importante le proprie ambizioni per il trionfo alde. Il vincitore della passata edizione della Grande Boucle ha letteralmente dominato la cronometro di oggi, rifilando distacchi importanti agli altri rivali per la classifica generale. Il campioncino sloveno può contare su un vantaggio di 1’21” su Rigoberto Uran, 1’36” su Richard Carapaz e 1’40” su Primoz Roglic. Nonostante il percorso che conduce a Parigi sia ancora molto lungo i presupposti per il bis dici sono tutti. L’unica vera grande incognita, oltre alla tenuta fisica del capitano della UAE Team Emirates ...

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - fanpage : La donna che ha provocato la maxi caduta al Tour de France è stata individuata e arrestata - MMaky1971 : Si sarà unito al Tour de France #chilhavisto - fedeerr : RT @ilpost: La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata -

La cronometro La quinta tappa la vince Tadej Pogacar, il giovane fuoriclasse dell'Uae Team Emirates vincitore dell'anno scorso e vittorioso in questo 2021 della Liegi - Bastogne - Liegi, grazie ad una prova che ha confermato le doti straordianre di un ciclista bravissimo in montagna che in pianura grazie ad ...Lo sloveno corre a quasi 51 km/h e agguanta il secondo posto in classifica generale.Tadej Pogacar si è aggiudicato la prima cronometro del Tour de France 2021, la Changé - Laval Espace Mayenne di 27 km. Il campione uscente, attualmente maglia bianca ...Era l'azzurro più atteso, e non ha deluso le aspettative odierne. L'ottavo posto di Mattia Cattaneo al termine della cronometro andata in scena quest'oggi al Tour de France 2021 tra Changé e Laval Esp ...