Tour de France 2021, dove si può attaccare Pogacar? Serve bagarre in montagna: le prossime salite (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tadej Pogacar ha corso da padrone nella cronometro individuale del Tour de France 2021, giganteggiando lungo i 27,2 km contro il tempo che hanno dato uno scossone pesante alla classifica generale. Il campione in carica ha inflitto distacchi pesantissimi a tutti gli avversari e ha già compiuto un primo passo importante verso la difesa del titolo, anche se ovviamente la corsa a tappe è ancora molto lunga e bisogna affrontare ancora tutte le montagne. L’alfiere della UAE Emirates ha però fornito una prova di forza e indubbiamente i suoi rivali devono avere paura: per cercare di ribaltare la situazione bisognerà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tadejha corso da padrone nella cronometro individuale delde, giganteggiando lungo i 27,2 km contro il tempo che hanno dato uno scossone pesante alla classifica generale. Il campione in carica ha inflitto distacchi pesantissimi a tutti gli avversari e ha già compiuto un primo passo importante verso la difesa del titolo, anche se ovviamente la corsa a tappe è ancora molto lunga e bisogna affrontare ancora tutte le montagne. L’alfiere della UAE Emirates ha però fornito una prova di forza e indubbiamente i suoi rivali devono avere paura: per cercare di ribaltare la situazione bisognerà ...

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - fanpage : La donna che ha provocato la maxi caduta al Tour de France è stata individuata e arrestata - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello https… - CSaprei : @puntoevirgola48 Eh, probabile! La stanno a cerca' come la tizia che ha fatto cadere 150 ciclisti al Tour de France... -