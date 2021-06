Tokyo 2020 | Discovery e un team di leggende dello sport per raccontare le Olimpiadi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha annunciato la strutturazione di una squadra di esperti provenienti da tutta Europa, al fine dinel migliore dei modi ledi. Alcune tra le più rilevanti personalità, le quali vantano 94 medaglie in totale e 192 presenze ai Giochi Olimpici, faranno del loro meglio per narrare le emozioni di ogni disciplina di scena in Giappone. Sir Bradley Wiggins, Carolina Klüft e Alain Bernard, Scott Young, senza dimenticare Rossano Galtarossa e Hugo Sconochini:al servizio, per ...