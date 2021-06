TMW | Ceccarini rivela | Castrovilli piace molto al Napoli | ma costa troppo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Intervenuto come ospite a Radio Kiss Kiss, il giornalista di TMW, Niccolò, ha fatto il punto su Gaetanoe la possibilità che il centrocampista viola arrivi all'ombra del Vesuvio. "al, ma per il momento è un acquisto difficile da immaginare. Per gli standard del mercato azzurro il suo costo è eccessivo: prima bisognerebbe operare almeno una cessione. Solo allora si potrebbe pensare al mercato in entrata". Nel frattempo, sempre a proposito di Fiorentina, non rinnoveranno il loro contratto con la società viola né Ribéry né Borja ...

TMW RADIO - Bia: 'Pioli sottovalutato da sempre, sta facendo un lavoro straordinario': L'agente Giovanni Bia è inte… - Ceccarini: 'Milan a caccia del sostituto di Calhanoglu. Per la punta Giroud o Jovic': Niccolò Ceccarini, esperto di…

Notizie Napoli calcio . Toma Basic rischia di allontanarsi dal Napoli . Il centrocampista del Bordeaux , secondo quanto riportato da Niccolòdi, sarebbe vicino ad un accordo con la Lazio di Maurizio Sarri . Gli stessi capitolini, prosegue il giornalista, la prossima settimana proveranno a chiudere anche per l'arrivo di Hysaj.Si sofferma sulle mosse di Milan e Juventus Niccolònel suo editoriale per. L'esperto di mercato parte dalle iniziative dei rossoneri dopo l'addio di Çalhanolu e rivela i nomi su cui stanno lavorando Maldini e soci. Poi si passa ...Giusto non avere multi-proprietà ma non si può neanche chiedere ad un imprenditore di prendere un'azienda da 100 milioni in un mese. Una volta non passato il trust, avrà il piano B. Altrimenti ne pass ...Il procuratore Giuseppe Accardi ha parlato in diretta ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò ...