Strada Cilentana: si riapre a doppio senso (VIDEO) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a doppio senso la circolazione sulla Strada Cilentana. A stabilirlo il tavolo tecnico in Prefettura sulla superStrada dove da alcuni giorni si viaggia a senso unico alternato a causa di in muro potenzialmente pericolante. Erano presenti, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il prefetto Francesco Russo, il consigliere regionale Luca Cascone, il sindaco Stefano Pisani (rappresentante ANCI), ing. Nicola Montesano per ANAS, il vice prefetto Roberto Amantea (Protezione civile Prefettura). Si è convenuto che non essendo stato riscontrato alcun nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Torna ala circolazione sulla. A stabilirlo il tavolo tecnico in Prefettura sulla superdove da alcuni giorni si viaggia aunico alternato a causa di in muro potenzialmente pericolante. Erano presenti, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il prefetto Francesco Russo, il consigliere regionale Luca Cascone, il sindaco Stefano Pisani (rappresentante ANCI), ing. Nicola Montesano per ANAS, il vice prefetto Roberto Amantea (Protezione civile Prefettura). Si è convenuto che non essendo stato riscontrato alcun nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Strada Cilentana Emergenza cinghiali nel Cilento: altro incidente nei pressi svincolo Agropoli Sud ...in strada sta diventando un a vera e propria emergenza nel Cilento. Si è rischiata la tragedia - come riporta il sito web stiletv.it - nei pressi dello svincolo sud di Agropoli sulla Cilentana. Un ...

Mann sempre più green, arnia nel museo per produrre miele ... infatti, sarà trasportata dalla natura incontaminata dell'area cilentana al centro storico partenopeo, altamente antropizzato. Un innesto sperimentale che aprirà una nuova strada, mai tentata da un ...

CILENTANA: LA CIRCOLAZIONE TORNA A DOPPIO SENSO Politica: Sindaco Coppola, pagina FB: È terminato da pochi minuti il tavolo tecnico in Prefettura sulla superstrada "Cilentana" dove..

