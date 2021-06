Star in the Star: Ilary Blasi al timone del nuovo programma di Canale 5 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Star in the Star sta per arrivare su Canale 5. Vi ricordate quando circa due settimane fa vi parlai di un programma in arrivo sulle reti Mediaset che era un ibrido fra Tale e Quale Show di Carlo Conti e Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci? Bene, ora è realtà. Il format prevede infatti in gara un gruppo di vip che saranno chiamati settimanalmente a mascherarsi da vari cantanti famosi (qua Tale e Quale Show) imitando in perfetto lipsync una sua canzone, salvo poi terminarla cantando dal vivo e facendo ascoltare al pubblico la propria voce. Il trucco ed il parrucco deve essere fatto in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 giugno 2021)in thesta per arrivare su5. Vi ricordate quando circa due settimane fa vi parlai di unin arrivo sulle reti Mediaset che era un ibrido fra Tale e Quale Show di Carlo Conti e Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci? Bene, ora è realtà. Il format prevede infatti in gara un gruppo di vip che saranno chiamati settimanalmente a mascherarsi da vari cantanti famosi (qua Tale e Quale Show) imitando in perfetto lipsync una sua canzone, salvo poi terminarla cantando dal vivo e facendo ascoltare al pubblico la propria voce. Il trucco ed il parrucco deve essere fatto in ...

