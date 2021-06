Silenzi e dissidi | nel centrodestra si scalda il termometro Che succede? I casi che dividono la maggioranza di Acquaroli

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ANCONA 'Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte, o se non vengo per niente?', si chiedeva Nanni Moretti. A Palazzo Raffaello, si è notata decisamente di più un'assenza al vertice di ...

I mal di pancia ed idevono essere messi da parte, altrimenti il rischio è che quella litigiosità interna che tanto ha fatto male al Partito democratico delle Marche, logori da dentro un ...Si ritrovano, così, a confessarsi i contenuti di queicon i quali, da innamorati, cercavano ... sia esteriori, in una Parigi in movimento e fotografica, che interiori, con idi un uomo ...ANCONA «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte, o se non vengo per niente?», si chiedeva Nanni Moretti. A Palazzo Raffaello, si è notata decisamente ...