Serie A femminile: il pagellone della stagione 2020/2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Serie A femminile: Juventus e Sassuolo top, promosse anche Milan e Roma, bocciate Fiorentina, Inter e Pink Bari, ecco le pagelle JUVENTUS 9: Doppietta Serie A femminile e Supercoppa italiana. 66 punti su 66 disponibili conquistati in campionato, frutto di 22 vittorie consecutive (75 reti realizzate e solo 10 subite). Sconfitta solo dalla Roma in semifinale di Coppa, quest’ultima vincitrice del trofeo. Girelli capocannoniere. Vecchia Signora macchina perfetta. SASSUOLO 8: Quando mister Piovani diceva che la sua squadra sarebbe arrivata in alto, faceva sul serio. Il team neroverde gioca un calcio pulito e di enorme qualità ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021): Juventus e Sassuolo top, promosse anche Milan e Roma, bocciate Fiorentina, Inter e Pink Bari, ecco le pagelle JUVENTUS 9: Doppiettae Supercoppa italiana. 66 punti su 66 disponibili conquistati in campionato, frutto di 22 vittorie consecutive (75 reti realizzate e solo 10 subite). Sconfitta solo dalla Roma in semifinale di Coppa, quest’ultima vincitrice del trofeo. Girelli capocannoniere. Vecchia Signora macchina perfetta. SASSUOLO 8: Quando mister Piovani diceva che la sua squadra sarebbe arrivata in alto, faceva sul serio. Il team neroverde gioca un calcio pulito e di enorme qualità ...

Advertising

pedroelrey : Ecco come va la Serie A Femminile su Facebook - - DataMediaHub : Ecco come va la Serie A Femminile su Facebook - - marioo174 : Dopo il primo turno di #Wimbledon 9 teste di serie eliminate nel femminile 11 teste di serie eliminate nel maschile - megabasket : Astou Ndour-Fall è una giocatrice dell’Umana Reyer! - megabasket : Arriva il primo innesto per l’Alperia Basket Club Bolzano -