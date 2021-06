Samsung Galaxy S21 FE con funzioni che mancano all’S21 Ultra (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Samsung Galaxy S20 FE è stato un grande successo ed il colosso di Seul avrebbe dovuto svelare il suo successore, noto come Samsung Galaxy S21 FE, già ad agosto, evento che è poi stato posticipato al Q4 2021 per via della carenza di chip. Come riportato da ‘SamMobile‘, prima del lancio, il design e alcune specifiche tecniche del telefono sono trapelati, compreso il fatto che arriverà con funzionalità di fascia alta che mancano anche sul Samsung Galaxy S21 Ultra. Il produttore asiatico ha ricevuto oggi la certificazione FCC per i Samsung ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) IlS20 FE è stato un grande successo ed il colosso di Seul avrebbe dovuto svelare il suo successore, noto comeS21 FE, già ad agosto, evento che è poi stato posticipato al Q4 2021 per via della carenza di chip. Come riportato da ‘SamMobile‘, prima del lancio, il design e alcune specifiche tecniche del telefono sono trapelati, compreso il fatto che arriverà con funzionalità di fascia alta cheanche sulS21. Il produttore asiatico ha ricevuto oggi la certificazione FCC per i...

