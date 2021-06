Rosalinda Cannavò sull’Ares gate | “Ho paura a tornare a casa | temo mi possa accadere qualcosa”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ andata in onda ieri su Live-now una nuova puntata de Il Bianco e il Nero, il nuovo talk show condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia. Protagonista della chiacchierata con Parpiglia è stata, attrice e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che è tornata a parlare dell’Aresa pochi giorni dalla notizia dell’iscrizione di Alberto Tarallo nel registro degli indagati per la morte di Teodosio Losito. Laha raccontato qualche dettaglio delle regole che vigevano all’interno dell’agenzia di spettacolo: Dopo i 25 anni io non dovevo dire più la mia vera età ma due anni in meno ...