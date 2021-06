Resto al Sud, nuove agevolazioni per le imprese (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con “Resto al Sud” fino a 240.000 euro per imprese e società. Come fare per accedere all’agevolazione? Ci spiega tutto l’economista Gianni Lepre. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con “al Sud” fino a 240.000 euro pere società. Come fare per accedere all’agevolazione? Ci spiega tutto l’economista Gianni Lepre. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CarloCalenda : Bene, ma quando il più grande impianto industriale del Sud diventa un problema giudiziario il destino è segnato. Un… - Italpress : Resto al Sud, nuove agevolazioni per le imprese - LaNotifica : Resto al Sud, nuove agevolazioni per le imprese - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Resto al Sud, nuove agevolazioni per le imprese - - CorriereCitta : Resto al Sud, nuove agevolazioni per le imprese -