Raspadori Inter | «Ci sono stati contatti Ottimi rapporti»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori e i contatti con l'Inter. «contatti con l'Inter per Raspadori con l'amico Beppe. Noi non pensiamo di cederlo ma con l'Inter abbiamo un ottimo rapporto. Noi siamo felici se riusciamo a far rimanere giocatori in società italiane. Certo dall'estero opportunità diverse rispetto a club ...

