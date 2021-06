Questa estate. (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Marina Serafini. L’erba del prato continua a crescere, rapida e folta, come l’estensione sparpagliata dei miei pensieri. Volo con la mente ovunque, senza avere un centro, e mi perdo nello spazio di un tempo indefinito. Avverto il caldo e la luce, eppure finisco con l’astrarmi dal corpo, che pure mi tiene qui, ancorata a Leggi su freeskipper (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Marina Serafini. L’erba del prato continua a crescere, rapida e folta, come l’estensione sparpagliata dei miei pensieri. Volo con la mente ovunque, senza avere un centro, e mi perdo nello spazio di un tempo indefinito. Avverto il caldo e la luce, eppure finisco con l’astrarmi dal corpo, che pure mi tiene qui, ancorata a

Advertising

matteosalvinimi : Presto tornerò in Calabria: questa estate dovrà essere ricca e memorabile. Reddito di cittadinanza? Da cambiare e r… - Palazzo_Chigi : #ItaliaDomani Draghi: La sfida più importante è l’attuazione del #PNRR per assicurarci che i fondi, di cui dovremmo… - emanuelbe : Non vi lamentate di questa estate calda, ma siate felici perché sarà la più fresca dei prossimi anni. - ultimenews24 : Per i turisti - ma anche per tutti i cittadini - questa estate sarà ancora più facile viaggiare in sicurezza per ra… - Shameryam : RT @maestrosospetto: Mi porto Nietzsche sotto braccio. Mi piace infinitamente quel tipo. E questa solitudine. Ci sono alcune cose che adoro… -