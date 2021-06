Quartararo | ' La pausa? Per migliorare a golf E su Rossi'

Advertising

maxi27173 : @AngyFra89 Si parla di un Vinales a VR46. Ipotesi Morbidelli/Quartararo. Bezzecchi in Petronas. Staremo a vedere, t… - Sgroi_R : RT @PaginAcce: Assen l'ossimoro! La pausa estiva è arrivata, ma state all'erta ragazzuoli... L’articolo di @alice_caspani è online ora ?? h… - PaginAcce : Assen l'ossimoro! La pausa estiva è arrivata, ma state all'erta ragazzuoli... L’articolo di @alice_caspani è online… - biagio4658 : P6 per Pecco. Nei primi giri ha fatto quello che doveva tenendo dietro Quartararo però oggi Fabio era incontenibile… - dianatamantini : MOTOGP - Fabio Quartararo domina ad Assen, vittoria ed allungo mondiale prima della pausa. Maverick Viñales complet… -

Ultime Notizie dalla rete : Quartararo pausa

La Gazzetta dello Sport

Dopo Assen il Motomondiale stacca momentaneamente la spina per lungaestiva fino all'8 agosto con il GP austriaco dello Spielberg, decimo round 2021. Qual è, dopo ...in MotoGP (primo...A Jerez, nel 2020, Fabioè stato il primo francese a vincere in MotoGP dal 1999 (quando Regis Laconi conquistò il GP di Valencia), oggi è il pilota più forte del Mondiale. I quattro trionfi del 2021 gli ...Le prime 9 gare dell'anno sono andate in archivio ed il Motomondiale 2021 è sostanzialmente al giro di boa, in attesa di disputare gli ultimi 10 appuntamenti stagionali a partire dal 6-8 agosto dopo l ...Doppietta in qualifica e doppietta in gara. La Yamaha sulla carta era la favorita per il GP Olanda e alla fine il pronostico è stato rispettato. Dopo aver dominato nel sabato di Assen (con la pole da ...