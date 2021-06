Pandemia, quando ne usciremo? UE: “Tra 18 mesi tutti gli Stati membri fuori dalla crisi” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione Europea, ha fatto una previsione su quando l’Ue uscirà dalla grave crisi economica innescata dalla Pandemia di Covid e dalle misure prese a livello internazionale per limitare la diffusione del coronavirus. “Nessuno si aspettava questi numeri” alcuni mesi fa, ha dichiarato, aprendo la versione 2021 del Brussels Economic Forum. Covid, quando finisce la crisi economica in Italia e in Europa: ci vorranno 18 mesi Le previsioni parlano di una crescita del 4,2% per l’anno corrente e del 4,4% ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione Europea, ha fatto una previsione sul’Ue usciràgraveeconomica innescatadi Covid e dalle misure prese a livello internazionale per limitare la diffusione del coronavirus. “Nessuno si aspettava questi numeri” alcunifa, ha dichiarato, aprendo la versione 2021 del Brussels Economic Forum. Covid,finisce laeconomica in Italia e in Europa: ci vorranno 18Le previsioni parlano di una crescita del 4,2% per l’anno corrente e del 4,4% ...

