RT @MediasetTgcom24: Oms certifica la Cina come nazione libera dalla malaria #oms - Gilgamesh__Fate : @MediasetTgcom24 OMS certifica? E anche oggi la stronzata del giorno è stata detta alle 7 di mattina. Fanculo a que… - MediasetTgcom24 : Oms certifica la Cina come nazione libera dalla malaria #oms

La Cina è stata certificata dall'come nazione 'libera dalla malaria', dopo 70 anni di sforzi per debellare la malattia trasmessa dalle zanzare. Dopo aver riportato 30 milioni di infezioni all'anno negli anni 40, i Paese non ...Il problema che denuncia chiaramente la volontà mistificatoria è che ormai da 6 mesi la stessaha decretao l'inaffidabilità dei test diagnostici pcr, senza che però questo abbia avuto un minimo ...La Cina ha sconfitto la malaria dopo 70 anni di lotta contro la malattia trasmessa da una zanzara. Lo ha annunciato l'Organizzazione mondiale della salute. Il Paese, che registrava 30 milioni di casi ...La Cina è stata certificata dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) come nazione "libera dalla malaria", grazie allo sforzo di 70 anni per debellare la malattia trasmessa dalle zanzare.Il Paes ...