Migranti, barcone si ribalta: 7 morti nella acque di Lampedusa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Migranti, nuova una strage: tra le vittime una donna incinta e si cercano ancora nove persone. nella notte quattro imbarcazioni sull'isola Nuova strage di Migranti al largo di Lampedusa (Getty Images)Oggi si conta ancora una tragedia nel Mediterraneo. Al largo di Lampedusa si è ribaltato un barcone e al momento i morti accertati sono sette ma il bilancio potrebbe drammaticamente salire perché mancano all'appello nove persone mentre quarantasei sono i superstiti. Tra le vittime si contano quattro donne di cui una incinta.

Agenzia_Ansa : Migranti, si ribalta un barcone: 7 morti al largo di Lampedusa. Nove i dispersi, 46 i superstiti. Tra le vittime, u… - fanpage : Ennesima strage nel Mediterraneo #30giugno - SeaWatchItaly : Ancora morti che potevano essere evitate a poche miglia dalle coste europee Mentre le navi che potrebbero salvare… - Carmela_oltre : RT @AngiKappa: I morti invisibili.... non ci sono più parole. Servirebbero i fatti ma non a caso lo scrivo con il condizionale. Che sia… - Dixy62553861 : RT @AngiKappa: I morti invisibili.... non ci sono più parole. Servirebbero i fatti ma non a caso lo scrivo con il condizionale. Che sia… -