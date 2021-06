M5S: scissione più vicina, rimbalza in chat art. statuto 'garante si può sfiduciare' (2) (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Molti parlamentari vorrebbero la prova di forza, ovvero che lo statuto di Conte - motivo di rottura con Grillo - venisse messo ai voti, lasciando che a decidere sul futuro del Movimento siano gli attivisti. Mentre se l'ex premier dovesse decidere di fare un partito suo, a quel punto il M5S rischierebbe un vero e proprio salasso: c'è infatti chi parla di ben 150 eletti pronti a fare le valigie e lasciare il Movimento. Numeri forse eccessivi, ma di fatto il malcontento è ingovernabile. E sorprende l'affondo di Crimi, ai più inimmaginabile. Con un post su Facebook, il capo politico reggente del Movimento ha innanzitutto sostenuto che il voto sul comitato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Molti parlamentari vorrebbero la prova di forza, ovvero che lodi Conte - motivo di rottura con Grillo - venisse messo ai voti, lasciando che a decidere sul futuro del Movimento siano gli attivisti. Mentre se l'ex premier dovesse decidere di fare un partito suo, a quel punto il M5S rischierebbe un vero e proprio salasso: c'è infatti chi parla di ben 150 eletti pronti a fare le valigie e lasciare il Movimento. Numeri forse eccessivi, ma di fatto il malcontento è ingovernabile. E sorprende l'affondo di Crimi, ai più inimmaginabile. Con un post su Facebook, il capo politico reggente del Movimento ha innanzitutto sostenuto che il voto sul comitato ...

