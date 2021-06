M5s, il ministro Patuanelli: “Continuo a pensare che Conte sia una risorsa per il Movimento” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Silenzio, qualche imbarazzo e pochi commenti. All’uscita da Montecitorio, i deputati del Movimento 5 stelle sembrano accusare il colpo dopo il post con il quale Beppe Grillo ha liquidato Giuseppe Conte https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/29/grillo-lo-strappo-definitivo-con-Conte-lui-non-puo-risolvere-i-problemi-del-m5s-non-ha-visione-politica-ne-capacita-manageriale-e-torna-da-casaleggio-votazione-del-direttorio-su-rous/6245666/. In serata, il ministro Stefano Patuanelli, dopo una cena con una decina di parlamentari M5s, tra cui il capogruppo a Palazzo Madama Ettore Licheri e i vicecaprogruppo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Silenzio, qualche imbarazzo e pochi commenti. All’uscita da Montecitorio, i deputati del5 stelle sembrano accusare il colpo dopo il post con il quale Beppe Grillo ha liquidato Giuseppehttps://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/29/grillo-lo-strappo-definitivo-con--lui-non-puo-risolvere-i-problemi-del-m5s-non-ha-visione-politica-ne-capacita-manageriale-e-torna-da-casaleggio-votazione-del-direttorio-su-rous/6245666/. In serata, ilStefano, dopo una cena con una decina di parlamentari M5s, tra cui il capogruppo a Palazzo Madama Ettore Licheri e i vicecaprogruppo di ...

