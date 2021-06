L'Uefa non sposta la finale da Londra. Ma gli inglesi non potranno andare a Roma (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'immagine di Boris Johnson esultante di fronte alla televisione circolata ieri sera dopo il 2 - 0 dell'Inghilterra sulla Germania ribadisce un concetto: sarà difficile, quasi impossibile, cancellare ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'immagine di Boris Johnson esultante di fronte alla televisione circolata ieri sera dopo il 2 - 0 dell'Inghilterra sulla Germania ribadisce un concetto: sarà difficile, quasi impossibile, cancellare ...

Ultime Notizie dalla rete : Uefa non L'Uefa non sposta la finale da Londra. Ma gli inglesi non potranno andare a Roma ... di fronte al rialzo dei contagi Covid nel Regno Unito - ieri 20.479 nuovi positivi -, sotto la spinta della variante Delta, non hanno per ora intaccato la posizione dell'Uefa, determinata a ...

Euro 2020, Vaia: 'Contrario a semifinali e finale a Wembley' 'Sono contrario a giocare le semifinali e finali del Campionato europeo a Wembley. Il mio invito si unisce a quello di Draghi a trovare un'altra soluzione: la Uefa non può restare insensibile a questo problema. Io sono stato tra i primi a sottoscrivere il protocollo per far ripartire il calcio: ma bisogna rispettare delle regole. E soprattutto oggi non ci ...

Di Lorenzo pronto per Lukaku e Mertens: "Non ci tiriamo mai indietro" UEFA.com Euro 2020, Vaia: "Si eviti un'altra Atalanta-Valencia. No a Wembley" Il mio invito si unisce a quello di Draghi a trovare un'altra soluzione: la Uefa non può restare insensibile a questo problema. Io sono stato tra i primi a sottoscrivere il protocollo per far ...

Tifosi inglesi sabato a Roma, sale l'allerta. D'Amato: «Un azzardo, rispettare la quarantena» Tifosi inglesi a Roma sabato, sale l'allerta. «La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra ...

