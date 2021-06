Jill Biden risponde alle critiche sulle sue «calze a rete» nere

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In pochi mesi dall’arrivo alla Casa Bianca, Jill Biden ha già collezionato una serie di look memorabili nelle vesti di First Lady: con il suo stile personale a metà tra eleganza classica e casual quotidiano, la dottoressa Biden fa parlare di sé tanto per il suo nuovo ruolo rappresentativo quanto per le sue scelte in fatto di moda, nel bene, come nel «male». Un paio di mesi fa infatti, la Flotus era stata paparazzata mentre usciva da un aereo alla base aeronautica di Andrews, con un look total black composto da abito midi svasato, blazer, stivaletti e collant neri: sono questi ultimi a essere stati presi particolarmente di mira, definiti «calze a rete». Jill Biden ha finalmente avuto modo di rispondere alle critiche social, nientemeno che nell’intervista che accompagna la sua prima copertina su Vogue US.