illimity conclude con successo primo bond subordinato Tier 2 da 200 milioni

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –Bank colloca conildi classe 2 (2) con una durata di 10 anni e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di 200di euro. L’emissione, riservata ad investitori istituzionali, ha riscontrato una robusta domanda per oltre 400di euro (due volte superiore all’importo allocato), proveniente da oltre 80 investitori, con una buona distribuzione tra domestici ed esteri. A seguito dell’elevato interesse degli investitori, la cedola dell’obbligazione è stata fissata a 4,375%, ...

Ultime Notizie

illimity Bank colloca con successo il primo bond subordinato di classe 2 (Tier 2) con una durata di 10 anni e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro. L'emissione, riservata ad investitori istituzionali, ha riscontrato una robusta domanda per oltre 400 milioni di euro (due volte superiore all'importo allocato), proveniente da oltre 80 investitori, con una buona distribuzione tra domestici ed esteri. A seguito dell'elevato interesse degli investitori, la cedola dell'obbligazione è stata fissata a 4,375%.