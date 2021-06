Guendalina Tavassi sgancia la bomba su Tommaso Eletti di Temptation Island 9 (Video) (Di mercoledì 30 giugno 2021) In questi istanti sta andando in onda su Canale 5 la prima puntata della nona edizione di Temptation Island e indubbiamente uno dei protagonisti più discussi della puntata su tutti i social network è Tommaso Eletti, il giovane fidanzato della quarantenne Valentina Nulli Agusti che sta facendo scatenare i commenti del web per via della sua gelosia morbosa e del rapporto ‘singolare’ con la compagna 19 anni più grande. Proprio durante la puntata la storica ex protagonista del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, ha fatto un’inaspettata rivelazione proprio su Tommaso: Lo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 giugno 2021) In questi istanti sta andando in onda su Canale 5 la prima puntata della nona edizione die indubbiamente uno dei protagonisti più discussi della puntata su tutti i social network è, il giovane fidanzato della quarantenne Valentina Nulli Agusti che sta facendo scatenare i commenti del web per via della sua gelosia morbosa e del rapporto ‘singolare’ con la compagna 19 anni più grande. Proprio durante la puntata la storica ex protagonista del Grande Fratello,, ha fatto un’inaspettata rivelazione proprio su: Lo ...

Advertising

glooit : Guendalina Tavassi: “Tommaso di Temptation Island mi ha insultato per un anno sui social” leggi su Gloo… - jenniesjeans : RT @darveyfeels_: QUEL CESSO DI TOMMASO HA INSULTATO PER PIÙ DI UN ANNO IN DIRECT LA REGINA GUENDALINA TAVASSI MA A QUESTO LO DOBBIAMO MASS… - IsaeChia : Guendalina Tavassi sgancia la bomba su Tommaso Eletti di #TemptationIsland 9 - MondoTV241 : Temptation Island: Guendalina Tavassi riconosce Tommaso 'E'stato un mio hater' (VIDEO) #guendalinatavassi… - F1Carcarla : @Bea_Mary84 Ah quello di Guendalina -