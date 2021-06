Green Pass | sms truffa su Whatsapp che prosciuga il conto La Polizia Postale | “Non cliccare quel link”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “A questopuoi scaricare il certificato verdeCovid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Questo il messaggioricevuto da alcuni utenti susegnalato alla. Si tratta di un sms falso che invita a scaricare la famosa Certificazione verde, rilasciata per viaggiare in Europa e per partecipare a eventi, serate e matrimoni, inserendo i propri dati personali. Ilche appare nel messaggio, inoltre, si collega a una fittizia pagina istituzionale dove viene richiesto ...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - pippoj : RT @sabrina__sf: 13,7 milioni di idioti hanno scaricato il green-pass ????? - PaguroBernardo2 : RT @GuidoDeMartini: ?? Regolamento UE 953/2021 che istituisce il green-pass ?? Nella traduzione in lingua Italiana non è contemplata la possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

L'estate 2021 è alle porte e tra vaccini egli italiani guardano alle vacanze. Secondo i dati di Airbnb, stiamo assistendo ad un ritorno alla villeggiatura: le prenotazioni sono aumentate dal 33% nell'estate 2019 al 53% per quella ...Intanto da domani 1 luglio ileuropeo renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. FRANCIA - In Francia la variante indiana 'rappresenta ...“A questo link puoi scaricare il certificato verde Green pass Covid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Questo il messaggio truffa ri ...L'immunologo dell'Humanitas: "Riguardo la variante Delta, come Paese siamo in ritardo, manca un programma nazionale di sequenziamento delle varianti per capire se e quanto siano pericolose" ...