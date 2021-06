Green Pass europeo | al via domani 1 luglio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dasarà attivo ilche renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. Viene rilasciato a chi è stato vaccinato contro il Covid o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarito dal Covid. Ilcontiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. La certificazione, in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute, potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze ...

'Con la variante Delta ilva dato dopo due dosi di vaccino e ai guariti con una dose'. Sono le parole dell'immunologo e direttore scientifico dell'Humanitas di Milano Alberto Mantovani, in un'intervista a La Stampa .Allo stesso modo, non possiamo pensare che il, oggi strumento utile per rilanciare il turismo e la nostra economia, possa diventare in futuro uno strumento definitivo, a sistema, magari ...Le regole sul green pass italiano per il momento non cambiano: continuerà a essere rilasciato dopo una dose, diversamente da quanto avviene con ...“I vaccini sono come la cintura di sicurezza in auto: non è che perché l'abbiamo allora passiamo col rosso o superiamo i limiti. Mascherina e distanza non vanno dimenticati, ma usati quando serve”. E ...