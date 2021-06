(Di mercoledì 30 giugno 2021) A partire dalla fine del mese di Luglio, non sarà più possibile acquistare tramiteduenotaJRPGTramite un aggiornamento sulla propria pagina, Square Enix ha reso noto al pubblico il fatto che, a partire dal prossimo 27 Luglio, non sarà più possibile acquistare l’attuale versione di due dei capitoli dell’amataJRPG. Il franchise, indubbiamente tra quelli di maggior successo del settore videoludico, ha avuto inizio nella seconda metà degli anni Ottanta ed è ...

Advertising

tuttoteKit : Final Fantasy: due titoli della saga saranno rimossi da Steam #FinalFantasy #PC #SquareEnix #tuttotek - TmbPapa : Final Fantasy VI Episode 3 - Richie_kid99 : @OdysseyEllie Tifa. Final Fantasy? - zazoomblog : Final Fantasy 5 e Final Fantasy 6 saranno presto rimossi da Steam - #Final #Fantasy #Final #Fantasy - Eurogamer_it : #FFV e #FFVI presto rimossi di #Steam. -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

10 -14 Chiudiamo con un classico senza tempo dei videogiochi, ossia la saga di. Un mondo vasto, centinaia di combinazioni disponibili fra equipaggiamenti e armi e un ...... Hajime Tabata , ha rivelato che sta lavorando a due giochi in collaborazione con una grande azienda e, per di più, questi titoli sono destinati a essere un'evoluzione diType - 0 e ...A partire dal 27 di Luglio, non sarà più possibile acquistare tramite Steam due titoli della nota saga JRPG Final Fantasy.I fan più attenti si sono accorti che Square Enix ha deciso di rimuovere le versioni classiche di Final Fantasy V e Final Fantasy VI da Steam. La pagina Steam di entrambi i giochi avverte che verranno ...