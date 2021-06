Federico Buffa: 'Europei, la formula è da bocciare. Final Four a Wembley? Vince la politica' (Di mercoledì 30 giugno 2021) È il miglior narratore sportivo italiano. Federico Buffa è un uomo che accende non soltanto la passione, ma anche il genio. I suoi racconti vanno dritti al cuore e riescono ad attivare tutti i sensi. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) È il miglior narratore sportivo italiano.è un uomo che accende non soltanto la passione, ma anche il genio. I suoi racconti vanno dritti al cuore e riescono ad attivare tutti i sensi. ...

Advertising

RegazzoniEnrico : @rbellandi69 @C1961Interista @quieto62 Il top è Federico Buffa che sa di tutto e narra in maniera estasiante - IlFlaneur : Il giornalista e storyteller sportivo Federico Buffa apre la “Piccola Playground”! In scena il monologo “Due pugni… - fradanilo62 : Federico Buffa racconta: Arthur Shelby - fyoobas : Comunque quanto pagherei per vedere una gara qualunque dell'NBA attuale commentata da Flavio Tranquillo e Federico Buffa, madonna - _AlonzoHarris_ : RT @simoaiell: Ascolterei pure la radiocronaca di una gara di corsa tra 7 lumache senza guscio spappolate se a farla è Federico Buffa. -