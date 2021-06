Etiopia | Unicef | oltre 30 mila bambini a rischio nel Tigrè

Advertising

Etiopia Unicef

ANSA Nuova Europa

... che l'energia sia ricollegata e dobbiamo essere sicuri di avere accesso alle persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria", ha detto alla Bbc Adele Khodr, rappresentante dell'in... prima di ritirarsi, gli etiopi hanno fatto irruzione nella sede di Macallè dell', che in ... "Ad esempio della presenza indi soldati di altri Stati limitrofi e di contenziosi aperti come ...Il Fondo dell'Onu per l'infanzia (Unicef) afferma che è necessario aprire strade e consentire l'ingresso di voli umanitari in Etiopia per assicurare forniture essenziali nello Stato regionale del Tigr ...Fuochi d’artificio per celebrare la liberazione: “Capitale saccheggiata”. I guerriglieri: catturati molti soldati. Il governo costretto al ...