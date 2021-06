(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –per la comunità di. Unè statoprivo di vita nei pressi della stazione centrale di. L’allarme è scattato dopo che alcuni passati hanno intravisto il cadavere. Da chiarire ancora le cause della morte. Le autorità dovranno chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Dramma in Valle Caudina, 37enne di #Cervinara ritrovato morto a #Napoli ** - Forche_Caudine : Il dramma della Valle del Sacco -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Valle

anteprima24.it

Basti dire che alla "prima" al teatrodi Roma (quello "occupato" da anni) il pubblico non ... di mettere in scena il loro? Qual era la vita vera, quella degli Attori o quella dei ...... Umbria (6), Sardegna (5), Provincia Autonoma di Trento (3),d'Aosta (2), Basilicata (2). Gli ... Intanto, in 17 mesi di pandemia e di emergenza, anche le professioni più colpite dalsono e ...Della vicenda della famiglia Cavallotti abbiamo già scritto in precedenza in diverse occasioni. La storia di una famiglia di imprenditori che per aver pagato il pizzo viene accusata di aver fatto affa ...Si tratta di Emil Bordea, 58 anni, e del nipote Felix Suciu, 31 anni, che ha cercato di aiutarlo ma è finito, a sua volta, sotto l’acqua. Stavano pescando e non si sono resi conto del pericolo. Lavora ...