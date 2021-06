Dopo Diletta Leotta | Daniele Scardina paparazzato con un’altra donna

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021)è statomentre si scambiava effusioni cone sembra sia di nuovo amore per il pugile Mentre l’exsta trascorrendo un soggiorno pieno d’amore e di bellezza con il fidanzato Can Yaman, sembrerebbe cheabbia ritrovato l’amore. Nessun annuncio ufficiale sui social o pubblico. A renderlo noto sono alcuni scatti rubati al pugile in compagnia della modella e influencer Cristina Buccino. Le fotografie, pubblicate da Chi, mostrano i due camminare fianco a fianco e un bacio ...