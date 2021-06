Daniele Scardina dimentica Diletta Leotta con Cristina Buccino: “Baci appassionati a Milano” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Daniele Scardina, detto King Toretto, e Cristina Buccino sono stati ‘pizzicati’ a Milano dai paparazzi di Chi. Sull’account Instagram ufficiale del magazine diretto da Alfonso Signorini, si legge: “Le immagini confermano la love story tra l’ex di Diletta Leotta e l’influencer. Baci appassionati e narghilè in Corso Como”. Al momento i diretti interessati tacciono ma le immagini sembrano parlare da sé. Ormai dunque è definitivamente archiviata la storia con la presentatrice di Dazn, felicemente fidanzata con Can Yaman. Circa una settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021), detto King Toretto, esono stati ‘pizzicati’ adai paparazzi di Chi. Sull’account Instagram ufficiale del magazine diretto da Alfonso Signorini, si legge: “Le immagini confermano la love story tra l’ex die l’influencer.e narghilè in Corso Como”. Al momento i diretti interessati tacciono ma le immagini sembrano parlare da sé. Ormai dunque è definitivamente archiviata la storia con la presentatrice di Dazn, felicemente fidanzata con Can Yaman. Circa una settimana ...

