Dai licenziamenti al cashback, ecco il decreto approvato in Cdm (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sospensione del cashback con la promessa di riattivare il programma dopo questo semestre, sblocco dei licenziamenti nell'industria, con l'eccezione del settore tessile, un fondo da 100 milioni per gestire il rimborso dei biglietti Alitalia. Sono queste le principali misure approvate dal Consiglio dei ministri riunito questo pomeriggio, contenuto nel decreto legge "recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese". cashback “Il cashback, ha affermato Draghi, ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sospensione delcon la promessa di riattivare il programma dopo questo semestre, sblocco deinell'industria, con l'eccezione del settore tessile, un fondo da 100 milioni per gestire il rimborso dei biglietti Alitalia. Sono queste le principali misure approvate dal Consiglio dei ministri riunito questo pomeriggio, contenuto nellegge "recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".“Il, ha affermato Draghi, ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie ...

