Da Szczesny a Rabiot e De Ligt: Allegri, quanti juventini da rilanciare dopo gli Europei (Di mercoledì 30 giugno 2021) Avanti i quattro azzurri, con il rilancio di Federico Chiesa di fianco alla conferma al centro della difesa di Leonardo Bonucci, che potrebbe a breve ritrovare il compagno di mille battaglie Giorgio ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Avanti i quattro azzurri, con il rilancio di Federico Chiesa di fianco alla conferma al centro della difesa di Leonardo Bonucci, che potrebbe a breve ritrovare il compagno di mille battaglie Giorgio ...

Advertising

sportli26181512 : Da Szczesny a Rabiot e De Ligt: Allegri, quanti juventini da rilanciare dopo gli Europei: Da Szczesny a Rabiot e De… - Juventus_Brasil : Segundo o Tuttosport, Allegri estaria pensando sua Juve num 4-4-1-1 com Cristiano de centroavante. Seria mais ou… - WadwanPool99 : @marco_rogerio_ Szczesny Danilo De Ligt Chiellini Sandro Cuadrado Locatelli Arthur Rabiot Dybala Ron… - Chicca141002 : RT @salpaladino: Rabiot terzino è niente in confronto a quando Max lo piazzerà in porta al posto di Szczesny - LeonardoMizzi : RT @salpaladino: Rabiot terzino è niente in confronto a quando Max lo piazzerà in porta al posto di Szczesny -