Cristiano Ronaldo tratta rinnovo contratto con la Juve (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cristiano Ronaldo starebbe trattando il prolungamento del suo contratto con la Juventus fino al giugno 2023. Lo riporta l'emittente portoghese TVI. Il 5 volte Pallone d'Oro, che ha iniziato in queste ore le proprie vacanze dopo l'eliminazione all'Europeo, stando ai rumors che circolano in queste ore potrebbe prolungare l'accordo con il club bianconero e spalmare il suo faraonico ingaggio da 31 milioni a stagione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

