Covid, in Lombardia positività allo 0,3% e 129 nuovi casi: 6 a Bergamo (Di mercoledì 30 giugno 2021) A fronte di 32.346 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi (0,3%) in Lombardia. In provincia di Lecco non si registra nessun nuovo caso. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30), due i decessi totali in regione. I dati di mercoledì 30 giugno: – i tamponi effettuati: 32.346, totale complessivo: 11.589.134 – i nuovi casi positivi: 129 – in terapia intensiva: 51 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 218 (-30) – i decessi totale complessivo: 33.780 (+2) I nuovi casi per provincia: Milano: 29 di cui 16 a Milano

