Conte dopo il post di Grillo | ' Questa svolta autarchica è una grande mortificazione per tutti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Giuseppe, in un video su Corriere.it, intercettato davanti alla sua casa a Roma ha detto: Andiamo avanti? 'Mai indietro'. A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimodi Bepperisponde: 'Non tanto per me.

Advertising

TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - fattoquotidiano : M5s, Conte dopo la rottura di Grillo: “Svolta autarchica che è una mortificazione per una intera comunità” - fanpage : Il Ministro Patuanelli difende Giuseppe Conte dopo lo 'strappo' con Beppe #Grillo - DavideCN12 : @Michele_Anzaldi @ardigiorgio quindi dopo aver difeso 40 anni di trasformismo e di tutti che governavano (e governa… - ilfoglio_it : VIDEO - Conte risponde a Grillo. 'Questa svolta autarchica è una grande mortificazione per un'intera comunità', dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte dopo

Read More Scienza e Ricerca Astrofisica, al via la costruzione di Ska 30 Giugno 2021anni di ... Read More Flash L'implosione dei Cinquestelle: Grillo al vetriolo sumanda in frantumi M5S 30 ...A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimo post di Beppe Grillo,risponde: 'Non tanto per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ...È il day after. Il giorno dopo il grande schiaffo assestato da Beppe Grillo a Giuseppe Conte . Che si è preso la notte per riflettere e ora repli ...Giuseppe Conte replica a Beppe Grillo, a poche ore dall'ultimo duro attacco del fondatore del Movimento 5 Stelle. "Andiamo avanti? Mai indietro, ci sono rimasto ma non tanto e solo per me. Questa svol ...