Chi è Valerie Perrin, la scrittrice dei record di Cambiare l’acqua ai fiori (Di mercoledì 30 giugno 2021) Valerie Perrin è la scrittrice dei record e l’autrice di Cambiare l’acqua ai fiori, uno dei libri più venduti degli ultimi anni. Classe 1967, è nata a Remiremont, in Francia, ed è legata a Claude Lelouch, celebre regista e produttore cinematografico. La sua carriera nel cinema è iniziata nel 2006 dopo l’incontro con Lelouch. Valerie ha iniziato a lavorare prima come fotografa di scena, poi come co-sceneggiatrice nelle pellicole del regista. Il grande successo però è arrivato grazie ai suoi romanzi. Nel 2015 ha pubblicato il primo libro, Il quaderno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 giugno 2021)è ladeie l’autrice diai, uno dei libri più venduti degli ultimi anni. Classe 1967, è nata a Remiremont, in Francia, ed è legata a Claude Lelouch, celebre regista e produttore cinematografico. La sua carriera nel cinema è iniziata nel 2006 dopo l’incontro con Lelouch.ha iniziato a lavorare prima come fotografa di scena, poi come co-sceneggiatrice nelle pellicole del regista. Il grande successo però è arrivato grazie ai suoi romanzi. Nel 2015 ha pubblicato il primo libro, Il quaderno ...

