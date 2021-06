Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio social spiazza: “La famiglia si allarga” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati ad abbracciarsi dopo alcuni mesi di lontananza per via dell’esperienza a L’Isola dei Famosi. Lo sportivo è riuscito ad arrivare fino alla finale, sottoponendosi anche a dure prove, ma purtroppo non si è posizionato sul podio di quest’ultima edizione. La sua fidanzata è stata in ogni puntata presente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 giugno 2021)sono tornati ad abbracciarsi dopo alcuni mesi di lontananza per via dell’esperienza a L’Isola dei Famosi. Lo sportivo è riuscito ad arrivare fino alla finale, sottoponendosi anche a dure prove, ma purtroppo non si è posizionato sul podio di quest’ultima edizione. La sua fidanzata è stata in ogni puntata presente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

