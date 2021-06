Calenda e l’alleanza con Lo Russo: “Solo se garantisce di non andare con M5s” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Carlo Calenda detta le sue regole per l’alleanza con il Partito Democratico a Torino nella corsa elettorale del candidato sindaco Stefano Lo Russo. Il leader di Azione non si sbilancia ma stabilisce un punto fermo: “Ne stiamo discutendo ma voglio essere certo al 100% che non ci siano i 5Stelle”. La scorsa settimana Lo Russo aveva incontrato a Roma il numero due di Azione Matteo Richetti che aveva chiuso le porte a ogni appoggio. Mentre ore Calenda apre ma alla condizione che non ci sia nessun tipo di alleanza con il partito di Appendino: “Per me questa è una questione dirimente – dice ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Carlodetta le sue regole percon il Partito Democratico a Torino nella corsa elettorale del candidato sindaco Stefano Lo. Il leader di Azione non si sbilancia ma stabilisce un punto fermo: “Ne stiamo discutendo ma voglio essere certo al 100% che non ci siano i 5Stelle”. La scorsa settimana Loaveva incontrato a Roma il numero due di Azione Matteo Richetti che aveva chiuso le porte a ogni appoggio. Mentre oreapre ma alla condizione che non ci sia nessun tipo di alleanza con il partito di Appendino: “Per me questa è una questione dirimente – dice ...

Advertising

nuovasocieta : Calenda e l’alleanza con Lo Russo: “Solo se garantisce di non andare con M5s” - CampioneOmaggio : @grigio2 È l'emblema del politico italiano... Che passa dal 'mai con' a un'alleanza giustificata a suon di supercaz… - GabryContessa : @arbiter46664 nel discorso programmatico d'insediamento c'era l'intento di dar vita a una federazione da leu a cale… - concetta1915 : @a_bassolino @marcoregni @CarloCalenda non metto in dubbio il fatto che Bassolino si dichiari di sinistra ma contin… - AMDdamanna : @marko_stefani @ripuffa @MarioScelzo1 E tu sei come il miglior grilliota, chi non la pensa come te è per Renzi o Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda l’alleanza Milano, Carlo Calenda: "Apriamo la casa del Nord per noi riformisti" La Repubblica